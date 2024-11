Porsche Maroc réunit ses passionnés pour la deuxième édition du Porsche Festival 

Le Porsche Festival a accueilli pour la deuxième année consécutive sa communauté de fervents passionnés pour une journée de sportivité, de célébration et de découverte, faisant de cette édition l’un des événements automobiles les plus marquants de l’année au Maroc.

Au programme, des ateliers dynamiques, une exposition de sportives intergénérationnelles, des

tests drive, le lancement de nouveaux modèles et la célébration des 50 ans du label Turbo. Cette

rencontre a réuni 480 invités et 250 Porsche, établissant ainsi un nouveau record.

Les invités ont eu l’occasion de s’essayer à diverses activités : circuit routier, off-road, slalom,

Launch Control, drift sur piste mouillée et Drag Race, le tout à l’UTAC (Morocco Mobility and

Automotive Center). Ce centre, dédié aux essais et à la formation automobile, propose une variété

de pistes et d’ateliers adaptés à tous les types de conduite.

Mais pas que… Le circuit de vitesse FIA, une infrastructure de classe internationale répondant aux

standards de la Fédération Internationale de l’Automobile, a également été privatisé pour la

journée. Situé à quelques mètres de l’UTAC et s’étendant sur 4,480 km, ce circuit est réputé pour

son tracé technique et polyvalent, parfaitement adapté aux essais automobiles, aux compétitions

et aux formations de conduite avancée.

Cette nouveauté a ravi plus d’un ! Des instructeurs certifiés Porsche et UTAC étaient sur place afin de partager leur expertise et veiller à la sécurité de tous.

« C’est un véritable plaisir pour nous de créer une expérience aussi unique pour notre

communauté. Ce festival est désormais un rendez-vous annuel que nous avons l’intention de

perpétuer et d’enrichir au fil des années, pour continuer à célébrer ensemble l’esprit Porsche », a

déclaré Sébastien Poncet, le Directeur de Marque Porsche Maroc.

Sous le ciel d’Oued Zem, une line-up de sportives a été formée, répartie en espaces thématiques.

Le Turbo Corner pour célébrer l’anniversaire du label avec la présence de générations

emblématiques, notamment la 930 et la 964. Le Sports cars Corner a regroupé tous les modèles

sportifs incluant plusieurs GT3 dont une GT3 RS. Pour finir, le Classics Corner a été dédié aux

voitures de collection dont la mythique 356.

Par ailleurs, le voile a été levé sur les nouveaux modèles de l’année. La nouvelle Panamera,

entièrement restylée à l’intérieur comme à l’extérieur, s’impose avec sa suspension Active-Ride,

disponible en option. Le Taycan Updated, avec ses performances accrues, atteint une puissance

allant jusqu’à 1024 ch. Le très attendu Macan 100% électrique, véritable nouveauté pour la

marque depuis 5 ans, se distingue par son autonomie de 641 km.

Enfin, la nouvelle 911, icône intemporelle, séduit avec son Porsche Driver Experience entièrement digitalisé et ses 10 ch supplémentaires par rapport à la phase précédente, portant sa puissance à 394 ch.

Les participants ont eu l’opportunité de signer un Macan électrique, immortalisant ainsi leur

passage et de prendre une photo avec leur voiture sur scène dans un photocall en mode drivethru. Et beaucoup sont repartis avec un souvenir de la boutique éphémère.

« Nous remercions nos partenaires Total Energies, Pirelli et Red Bull pour leur soutien et leur

contribution à cette journée à succès », a renchéri le directeur de marque.