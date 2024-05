Porsche Maroc présente les nouveaux Taycan

Une double célébration a eu lieu dans les Centres Porsche de Casablanca, Tanger et Marrakech en présence d’invités, de personnalités de marque et des médias. L’événement a été marqué par le 50e anniversaire de l’appellation Porsche Turbo ainsi que par le lancement des nouveaux modèles Taycan.

La gamme actualisée comprend le Taycan, la version berline sportive, le Cross Turismo, le modèle polyvalent, qui combine praticité au quotidien et sportivité.

Le nouveau Taycan

« Avec le lancement du Taycan en 2021 dans le pays, Porsche Maroc a fait œuvre de pionnier. Nous avons été les premiers à présenter un modèle 100 % électrique sur le segment des voitures de luxe dans le pays. Le Taycan a suscité un vif engouement auprès du public marocain. Forts de ce succès, nous avions à cœur d’être parmi les premiers marchés à pouvoir proposer les nouveaux modèles Taycan, qui ont fait l’objet d’une actualisation complète en 2024 », a déclaré Sébastien Poncet, Directeur de la marque Porsche au Maroc.

Pour chaque variante de carrosserie, quatre motorisations sont disponibles, avec des versions à propulsion et des versions à transmission intégrale. Le Taycan, dans sa version berline sportive de base, franchit le 0 à 100 km/h en seulement 4,8 s (- 0,6 s par rapport au modèle précédent). Le Taycan Turbo S, le fleuron de la déclinaison berline sportive, atteint quant à lui les 100 km/h départ arrêté en 2,4 s (- 0,4 s par rapport au modèle précédent). En fonction de la variante de carrosserie et de la motorisation, l’autonomie maximale en cycle WLTP passe à 678 km (+ 175 km / + 35 %).

« Depuis le lancement du Taycan dans le pays en 2021, nous nous sommes attachés à trouver les meilleures solutions de recharge à travers le réseau Porsche Destination Charging », a déclaré Meriem Elrhazi, Responsable MarkCom, Produit et Business Dev. chez Porsche Maroc.

« Les solutions de recharge sont désormais installées dans 13 villes différentes, sur 21 sites. En outre, Porsche renforce sa présence au Maroc avec l’ouverture de nouveaux centres de distribution et de service à Tanger et à Marrakech. Nous prévoyons également l’ouverture de deux nouveaux établissements très prochainement. Tous proposeront une gamme complète d’assistance et de service destinée aux modèles électriques », ajoute-t-elle.

Parallèlement à la présentation du nouveau Taycan aux personnalités de marque et aux médias, de nombreux modèles Turbo ont été exposés à l’occasion du 50e anniversaire de l’appellation, dont le Cayenne, la Panamera et l’emblématique 911.

50 ans de l’appellation Turbo

Porsche révolutionne le sport automobile en 1974 en engageant la 911 Carrera RSR 2.1 Turbo à la mythique course des 24 Heures du Mans. La même année, la marque présente la première 911 Turbo de série à l’occasion du salon de l’automobile de Paris.

Le premier modèle Turbo a marqué de son sceau l’histoire de Porsche. En 2024, tous les modèles équipés d’un moteur thermique sont dotés d’un système de suralimentation par turbocompresseur. Aujourd’hui, l’appellation désigne les modèles les plus puissants dans les différentes gammes. Ainsi, le fleuron de la gamme Taycan porte également l’appellation Turbo, alors même qu’il s’agit d’un modèle électrique.

La technologie turbo a équipé les 911 les plus emblématiques à l’instar de la 911 3.0 de 1975, la 930 Flachbau (nez plat) de 1982, la 959 de 1986, la 911 GT2 de 1993 et la 911 GT1 de 1996. Elle a également été utilisée sur les modèles Porsche 924 et 944 à moteur avant de 1978 et 1986 ainsi que sur le Cayenne, le premier SUV de la marque, en 2003 et sur la Panamera, la première berline quatre portes de luxe de Porsche, en 2009.

« De rares exemplaires des modèles Turbo les plus emblématiques de la marque ont été proposés à la vente au Maroc, à l’instar des déclinaisons 911. En revanche, de nombreux clients marocains ont bénéficié de la technologie turbo sur d’autres modèles comme le Cayenne », a déclaré Sébastien Poncet. Et de rajouter : « Le Maroc compte une large communauté d’amateurs de modèles rares et de passionnés de la marque. Nous sommes fiers de notre collection de modèles Turbo, disséminée dans tout le pays ».