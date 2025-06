Intrepid Travel s’offre un riad au cœur de la médina de Marrakech

Intrepid Travel, voyagiste d’aventure certifié B Corp, renforce son engagement pour un tourisme durable et ancré localement avec l’acquisition d’un riad de 17 suites, idéalement situé entre le Palais El Badii et la place Jemaa el-Fna, au cœur de la médina de Marrakech.

Ce projet ambitieux marque une nouvelle étape stratégique pour le groupe au Maroc.

Un événement d’inauguration à forte portée symbolique

L’acquisition a été célébrée lors d’un événement officiel en présence de James Thornton, PDG d’Intrepid Travel, ainsi que de l’ensemble du board constitutif du groupe, venus spécialement de Melbourne et Londres pour l’occasion. Leur déplacement souligne le rôle croissant du Maroc dans la stratégie globale d’Intrepid.

La cérémonie a également été marquée par les interventions de Zina Bencheikh, directrice générale Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Hala Benkhaldoun, directrice générale d’Intrepid Travel Maroc, principales artisanes de cette acquisition. Leur prise de parole a mis en lumière le travail réalisé par l’équipe locale pour concrétiser ce projet majeur, dans un esprit de collaboration, de vision partagée et d’engagement pour la durabilité.

Des soutiens institutionnels forts

L’événement a bénéficié du soutien de la Confédération Nationale du Tourisme, représentée par son président Hamid Bentahar, qui a salué « une initiative qui illustre l’intérêt croissant pour un tourisme marocain plus vertueux, plus humain, et mieux distribué».

Enfin, l’Ambassadeur d’Australie au Maroc a tenu à marquer son soutien par la diffusion d’un message vidéo officiel, soulignant les liens de coopération entre le Maroc et l’Australie, et la contribution exemplaire d’Intrepid à cette dynamique.

Un futur lieu emblématique du tourisme responsable

La restauration du riad débutera dans les mois à venir, avec une approche axée sur la préservation du patrimoine architectural, la valorisation de l’artisanat marocain et l’intégration de solutions durables. À terme, ce riad accueillera des voyageurs du monde entier dans une atmosphère authentique, tout en servant de plateforme d’échange avec les acteurs locaux de l’économie sociale, de la culture et du tourisme communautaire.

« Ce projet symbolise notre mission : offrir des expériences de voyage à fort impact humain et environnemental. Grâce à l’engagement de nos équipes locales, ce riad deviendra un repère du tourisme responsable à Marrakech », a déclaré James Thornton, PDG d’Intrepid Travel.