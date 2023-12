L’épargne est-elle réservée aux riches ? (VIDEO)

Le journal Les ÉCO a organisé une table ronde sur le thème «Placements financiers: quelle stratégie d’investissement privilégier ?»

Karim El Hnot, directeur général de SogéCapital Gestion, Faiçal Zahlane, directeur général adjoint de La Marocaine Vie, en charge des activités développement commercial et marketing, Ahmed Arharbi, directeur des opérations marchés à la Bourse de Casablanca, et Omar Lahlou, directeur délégué du marché patrimonial chez Société générale Maroc, ont répondu à nos questions.



L’épargne est-elle réservée aux riches ? Pour nos panélistes, il est temps de remettre en question cette idée reçue. Ils soutiennent unanimement que face à la diminution du pouvoir d’achat à la retraite, l’épargne devient un outil essentiel pour préserver son niveau de vie futur.

«Si vous avez les moyens de prendre un café par jour ou deux, vous avez les moyens d’épargner», soutient Karim El Hnot, directeur général de SogéCapital Gestion, lors du débat organisé par Les Inspirations ÉCO sur les placements financiers. Lors de cette rencontre, la question de savoir si l’épargne est un luxe ou une nécessité dans la conjoncture actuelle a été abordée. Ceci d’autant plus que, selon le rapport de stabilité financière de Bank Al-Maghrib (BAM), pour l’exercice 2022, les placements des ménages en termes d’assurance-vie et de valeur mobilière ont maintenu un rythme de progression globalement soutenu, représentant respectivement 11% et 7% de leur patrimoine financier.