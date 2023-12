Fadela Benzakour : “Nous favorisons l’utilisation accrue des technologies digitales”

Fadela Benzakour

Business lead

Comment vivez-vous cette Consécration ?

Nous sommes enchantés de recevoir cette distinction qui célèbre les efforts d’une équipe guidée par la passion du service à la clientèle. C’est à la fois la reconnaissance d’une approche profondément axée sur le client et la garantie d’un avenir prometteur pour notre nouvelle banque entièrement en ligne. SoGé propose une expérience client unique, en offrant un accès autonome à l’essentiel des services bancaires de manière simple, rapide et sécurisée. En parallèle, nous avons établi des liens solides avec nos clients grâce à une équipe de télé-banquiers attentifs à leurs attentes, afin de les servir toujours au mieux.

Vous êtes au cœur des nouveaux usages de consommation. Quelles en sont les spécificités en matière de relation client ?

Aujourd’hui, les consommateurs n’ont plus le temps ni le désir de se rendre en agence pour accéder aux services bancaires essentiels. Chez SoGé, nous répondons à cette exigence en livrant la carte bancaire directement à leur domicile et en favorisant leur utilisation accrue des technologies digitales, l’accès instantané à l’information et une grande liberté. Cependant, le contact humain demeure important. Nos clients apprécient qu’une équipe de télé-banquiers soit disponible pour les assister et les conseiller, et ce, sur des plages horaires étendues. Ainsi, au cœur des nouvelles habitudes de consommation, la relation bancaire évolue vers une dimension plus digitale, axée sur le self-care, tout en restant personnalisée et humanisée

Comment en voyez-vous l’évolution dans les années à venir ?

Je suis convaincue que la banque à distance continuera à évoluer dans une dynamique d’ouverture et d’innovation pour répondre à la demande croissante des Marocains en faveur d’une gestion autonome de leurs finances. La digitalisation sera renforcée en explorant les technologies de la Banque du futur, offrant ainsi de nouvelles expériences bancaires et l’accès à des plateformes de messagerie instantanée. Ceci dit, le facteur humain restera essentiel. Les conseillers bancaires joueront un rôle renforcé en tant qu’experts dans le conseil et l’accompagnement. Finalement, nous nous orientons vers le développement de nouvelles relations de proximité avec nos clients, combinant le meilleur du digital et de l’interaction humaine.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO