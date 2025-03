Société Générale Maroc : une transition stratégique réussie

L’année 2024 restera une étape majeure dans l’histoire de Société Générale Maroc. Le passage sous l’égide du Groupe Saham, suite à la cession des parts du Groupe Société Générale, a été mené avec rigueur et anticipation. Cette transition, potentiellement génératrice d’incertitudes, s’est au contraire traduite par une stabilité exemplaire et une continuité des services assurée, tant pour les clients que pour les collaborateurs.

Une activité commerciale dynamique malgré le changement d’actionnaire

Dans un contexte de transformation capitalistique, Société Générale Maroc a su maintenir une dynamique commerciale solide. Les dépôts de la clientèle ont bondi de +8,94 % pour atteindre 80,1 milliards de dirhams, témoignant de la confiance des clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises. Les encours de crédits se sont établis à 93,9 milliards de dirhams, enregistrant une légère contraction maîtrisée (-0,36 %), dans un environnement économique exigeant.

Le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé a progressé de +4,17 %, pour s’établir à 5,8 milliards de dirhams, porté par une amélioration de la marge d’intérêt et une bonne tenue des commissions et revenus de marché.

Un résultat affecté par des charges exceptionnelles, mais des bases saines

Le résultat net consolidé s’établit à 795 millions de dirhams, en retrait de -41,6 % par rapport à 2023. Cette baisse s’explique essentiellement par deux éléments non récurrents : une provision liée au programme d’autonomisation et un redressement fiscal, pour un total d’environ 800 millions de dirhams.

Hors ces éléments exceptionnels, la performance sous-jacente de la banque reste robuste, avec un résultat net social ajusté de 1,2 milliard de dirhams et un résultat net consolidé avoisinant 1,4 milliard.

Des indicateurs financiers solides et une gouvernance clarifiée

Les fonds propres de la banque atteignent 15,5 milliards de dirhams, soutenant des ratios prudentiels parmi les meilleurs du marché avec un Ratio de solvabilité de 14,61 % et un Core Tier 1 de 13,86 %. Ces niveaux confortables assurent à l’établissement une forte capacité de résilience et de financement de son développement futur. Sous la présidence de Moulay Hafid Elalamy, le Conseil de Surveillance a affirmé sa volonté de consolider cette trajectoire et d’inscrire la banque dans une nouvelle phase de croissance responsable.

Un repositionnement stratégique axé sur l’efficacité et la proximité

Dans la droite ligne des orientations de son nouvel actionnaire, Société Générale Maroc se démarque désormais par une stratégie recentrée sur l’efficacité opérationnelle, l’expérience client et la digitalisation. Loin de rechercher une expansion à tout prix, la banque mise sur une croissance qualitative, fondée sur l’innovation de services et l’optimisation des modèles relationnels.

Portée par une culture d’entreprise renouvelée et des équipes mobilisées, elle entend jouer un rôle actif dans la transformation du paysage bancaire national, avec une attention accrue aux PME, aux solutions digitales, et à l’inclusion financière.

