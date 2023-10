Intrepid Travel met en avant son plan pour la destination Maroc (VIDEO)

Avec plus de 20.000 clients enregistrés en 2023, le Top management de l’agence de voyage australienne Intrepid Travel a mis l’accent sur le succès de la destination Maroc en dévoilant ses ambitions pour l’année 2024.

James Thornton, président directeur général d’Intrepid, a été clair : le Maroc est la destination numéro 1 de l’agence de voyage spécialisée dans le tourisme d’aventures. Les principaux marchés émetteurs sont les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. Pour répondre aux besoins d’une clientèle croissante, le management du groupe a annoncé, à Marrakech, des packs de voyages innovants, notamment des formules 100% femmes, en tablant sur plus de 25.000 voyageurs en 2024 et 50.000 à l’horizon 2030. Présent dans la Cité ocre, Michael Cutts, l’ambassadeur australien, n’a pas manqué de rappeler que «Intrepid fait partie du Top 5 des entreprises australiennes les plus prospères au Maroc».

Engagement pour un tourisme durable

Le tourisme durable est un axe important de la stratégie de développement d’Intrepid au Maroc. Le top management du voyagiste australien en veut pour preuve l’importance du dispositif déployé sur le terrain. «Notre bureau de Marrakech est le 3e plus grand dans le monde avec un staff composé de 80 personnes», souligne Hala Benkhaldoun, directrice générale d’Intrepid pour le Maroc. L’engagement du voyagiste australien lui vaut même les éloges de ses confrères locaux. «Intrepid Travel représente l’excellence en matière de tourisme durable. Il s’agit d’un tourisme difficile et délicat, car en contact direct avec la nature et les communautés qui vivent dans les montagnes. J’espère que la formation va suivre et que les outils dans les montagnes vont être à la hauteur des ambitions d’un tourisme responsable et durable», relève ainsi Othmane Cherif Alami, directeur général d’Atlas voyages, principal voyagiste marocain.

Résilience

En dépit du récent séisme d’Al Haouz, Intrepid Travel confirme sa dynamique pour le marché marocain. Une dynamique motivée par les résultats enregistrés en dépit du drame. «Le Maroc reste la destination phare de notre groupe. Nous avons rassemblé notre écosystème, notamment nos partenaires principaux, nos fournisseurs et nos équipes. Nous avons tenu à nous réunir ici cinq semaines après le séisme pour redonner confiance à cet écosystème. Nous avons voulu faire passer le message que les touristes vont continuer de venir au Maroc. Nous avons eu moins de 25% d’annulation depuis le tremblement de terre, ce qui représente un chiffre plus que rassurant. Nous sommes déjà en train de reprendre notre activité, même si nous avons dû réajuster nos circuits pour certaines zones rurales qui ne sont pas accessibles pour le moment», a mis en exergue Zina Bencheikh, directrice régionale pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Ahmed Ibn Abdeljalil / Les Inspirations ÉCO