Séisme d’Al Haouz : Intrepid Travel lance un appel aux voyageurs

Le tour opérateur Intrepid Travel, leader mondial du tourisme durable et d’aventures, exprime ses sincères condoléances à tous les marocains touchés par ce séisme dévastateur.

« Cette catastrophe affecte tout l’écosystème socio-économique dans lequel Intrepid évolue. Beaucoup des membres de l’équipe basée à Marrakech ont perdu des proches, beaucoup de fournisseurs habitent les régions du Haut Atlas, beaucoup de nos structures chez l’habitant n’existent plus…. », souligne Hala Benkhaldoun, directrice générale Maroc. C’est pourquoi, Intrepid Travel a lancé un appel d’urgence par l’intermédiaire de son organisation à but non lucratif, l’Intrepid Foundation, s’engageant à égaler tous les dons jusqu’à 50.000 £ (650.000 dhs). Les fonds collectés à date d’aujourd’hui, sont de l’ordre de 2,8 millions de dirhams et seront directement reversés à des organisations présentes dans ces régions dévastées par le séisme

En tant que multinationale présente dans 26 pays, Intrepid Travel a très vite mis en place une cellule de gestion de crise, en communiquant auprès de ses marchés émetteurs, mais également auprès de ses voyageurs afin de les rassurer sur les moyens colossaux déployés par le gouvernement et le peuple marocain pour sortir de cette crise humanitaire sans précédent.

Cette communication positive a été confortée par de faibles taux d’annulation enregistrés par le bureau marocain. A savoir que sur les 604 touristes sur place lors du séisme, seuls 16 personnes ont écourté leur voyage. De plus, 518 voyageurs sont présents actuellement en circuits du 13 au 22 septembre, sachant que le taux d’annulation attendu pour le mois d’octobre est de l’ordre de 5%.

Hala Benkhaldoun tient à réitérer l’engagement du groupe vis-à-vis du Maroc « nous sommes convaincus que les efforts conjugués de tous les acteurs du tourisme permettront de très vite redynamiser l’activité touristique à Marrakech et l’écotourisme dans la région. Sans oublier la beauté des paysages et des visages de Marrakech et sa région, qui ne cesseront jamais de briller ».