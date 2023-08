Développement durable : LG partage ses ambitions ESG

LG Electronics (LG) a annoncé la publication de son rapport sur le développement durable 2022-2023, divulguant officiellement ses réalisations et sa stratégie pour chaque domaine des six tâches stratégiques, qui ont été soigneusement conçues pour réaliser sa vision ESG Better Life for All, aux clients et aux parties prenantes du monde entier.

L’entreprise se concentre sur deux domaines principaux : les « 3 C » pour la planète, à savoir la neutralité carbone, la circularité et les technologies propres, et les « 3D » pour les personnes, à savoir la conception pour tous, un lieu de travail décent et la diversité et l’inclusion.

Les 3 C pour la planète : Neutralité carbone, circularité et technologies propres

Cette année, les sites mondiaux de LG ont enregistré un total d’émissions de gaz à effet de serre (GES) directes (champ d’application 1) et indirectes (champ d’application 2) de 92,7 millions de tonnes, soit une diminution de 22 millions de tonnes par rapport à l’année précédente – une réduction qui soutient l’engagement de LG d’atteindre le zéro net (direct et indirect) d’ici 2030.

L’entreprise a également enregistré un taux de conversion aux énergies renouvelables de 8,2 %. Ce résultat intervient après qu’elle se soit engagée à n’utiliser que des énergies renouvelables sur ses sites commerciaux mondiaux d’ici 2050 et qu’elle ait rejoint avec succès l’initiative RE100 (Renewable Energy 100), qui encourage les entreprises à se convertir à l’énergie renouvelable à 100 %.

L’entreprise accélère également la réduction des émissions de carbone au stade de l’utilisation des produits en développant l’application de technologies écologiques très efficaces. Environ 80 % des émissions totales de carbone de LG proviennent de la phase d’utilisation des produits et comprennent les émissions indirectes (champ d’application 3) qui sont générées en dehors des installations opérationnelles de l’entreprise. L’année dernière, les émissions de carbone des unités fonctionnelles de sept produits principaux, qui représentent environ 80 % des émissions de carbone générées pendant la phase d’utilisation du produit, ont diminué de 13,1 % par rapport à 2020. Les émissions de carbone des unités fonctionnelles correspondent à la valeur obtenue en divisant la quantité de GES émise pendant la période moyenne d’utilisation du produit par l’unité fonctionnelle du produit. Par exemple, les émissions de GES d’un réfrigérateur sont exprimées par litre, tandis que les émissions de GES d’un lave-linge sont exprimées par kilogramme. En outre, en 2021, LG est devenu le premier fabricant d’appareils électroménagers sud-coréen à voir son objectif de réduction des émissions de GES au stade de l’utilisation du produit (champ d’application 3) validé par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

Afin d’établir un écosystème circulaire, l’entreprise a récupéré l’année dernière un total de 472 876 tonnes de déchets électroniques provenant de 52 pays. Depuis 2006, LG a récupéré un total cumulé de 3 992 768 tonnes de déchets électroniques. En 2022, le nombre de plastiques recyclés utilisés dans les produits de l’entreprise a atteint 32 987 tonnes, soit 25 % de plus qu’en 2021. De plus, les sites de l’entreprise en Corée du Sud ont récemment reçu la certification ZWTL (Zero Waste to Landfill).

3Ds for People: Conception pour tous, lieu de travail décent, diversité et inclusion

LG a également donné la priorité à l’accessibilité en intégrant des fonctions de reconnaissance et de guidage vocaux dans ses principaux produits et en distribuant des autocollants en braille qui se fixent sur tous les appareils électroménagers LG. L’entreprise prévoit également d’étendre le concept de conception universelle – des produits conçus de manière à être faciles à utiliser par tout le monde – à tous ses produits à l’avenir.

L’année dernière, l’entreprise a interrogé ses principaux fournisseurs de niveau 1 sur leur consommation d’énergie et leurs émissions de carbone, puis a vérifié ces données par l’intermédiaire d’une tierce partie. Depuis cette année, LG sensibilise les cadres et les employés de ses partenaires par le biais d’un programme d’éducation à la neutralité carbone. Au total, 152 fournisseurs ont participé au programme depuis le premier semestre de cette année.

En outre, conformément aux normes internationales de la Responsible Business Alliance (RBA), l’entreprise apporte également son soutien par le biais d’examens de certification ESG effectués par des tiers afin de répondre de manière préventive aux risques ESG des fournisseurs dans des domaines tels que le travail, l’environnement, l’éthique ainsi que la santé et la sécurité. Depuis cette année, le champ d’application a été élargi pour inclure des partenaires basés non seulement en Corée, mais aussi dans le monde entier.

Extension du rôle du comité ESG

LG continue d’étendre le rôle du comité ESG qui rend compte à son conseil d’administration afin d’internaliser la gestion ESG. Le comité, composé de 4 directeurs indépendants et d’un directeur général exécutif, est supervisé par le président Seo Seung-woo, un directeur indépendant qui a été nommé à ce poste au début de l’année.

L’année dernière, afin de garantir la transparence de la gestion et de la gouvernance du conseil d’administration et de la structure de gouvernance, le comité ESG a établi des lignes directrices concernant l’indépendance, la diversité et l’expertise des administrateurs indépendants, ainsi que la charte de gouvernance d’entreprise.

Depuis 2006, l’entreprise publie chaque année son rapport sur le développement durable. Depuis l’année dernière, outre le LG ESG Fact Book qui décrit ses objectifs, ses activités et ses performances en matière de gestion ESG, l’entreprise publie l’ESG Story Book qui aide les clients et les parties prenantes à comprendre les activités ESG de LG sous une forme plus attrayante.