Kia Maroc. Cédric Veau: « des surprises d’ici la fin d’année »

Kia Maroc poursuit inlassablement l’optimisation de son maillage territorial. La marque a inauguré le 15 juin un nouveau showroom, de concert avec un nouveau partenaire, La Continentale, distributeur automobile marocain historique lié précédemment à la «galaxie Fiat» et, quelques années plus tôt, à Renault. Cédric Veau, directeur général de Bamotors Maroc, se félicite de ce partenariat prometteur et nous fait «le tour du propriétaire».

Vous venez d’inaugurer à Dar Bouazza votre 24e showroom dans le Royaume. Une inauguration qui scelle le partenariat qui vous lie désormais à La Continentale. A-t-il été question, lors de vos négociations, d’autres ouvertures communes ?

Nous sommes très heureux de voir le groupe La Continentale rejoindre le réseau Kia Maroc. C’est une très belle façon pour nous de nous renforcer, en particulier sur la région sud de Casablanca, où nous n’étions pas présents. C’est un groupe de distribution automobile qui possède une grande expertise et avec lequel nous envisageons un partenariat sur le long terme. Nous discutons également d’autres projets pour l’avenir. Que propose ce nouveau point de vente ? Le showroom est situé à l’entrée de la ville de Dar Bouazza, route d’Azemmour. Il arbore les nouvelles normes de la marque Kia, notamment la nouvelle signalétique. Il s’étend sur 1.600 m2 et possède une zone après-vente aux dernières normes. Il accueillera ses clients dans des conditions de confort exceptionnelles avec, par exemple, un espace Lounge assez unique en son genre. Donc, une belle visibilité pour la marque et une expérience client de premier ordre pour les Darbistes. L’extension de votre réseau commercial est l’un des trois piliers de votre stratégie de développement, avec le service après-vente et un plan produit ambitieux. C’est ce dernier point qui nous intéresse. Quelles nouveautés sont inscrites à l’agenda 2023 de Kia Maroc ? Comme toujours chez Kia, le plan produit 2023 est assez riche. Nous venons de lancer le nouveau Niro hybride, SUV urbain au style très moderne, extrêmement agréable à conduire. Nous allons prochainement lancer la Picanto X Line, qui sera une version à la fois sportive et très abordable de notre citadine. D’autres surprises devraient arriver d’ici la fin d’année, mais vous en saurez plus en temps opportun. «Stay tuned», comme on dit !

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO