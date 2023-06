Hyundai Bayon : on a testé

Le clan des SUV de Hyundai Maroc s’agrandit avec l’arrivée d’un cinquième élément, le Bayon. Affichant 4,18 m de long, ce crossover urbain mild-hybrid est un peu plus compact que les deux autres SUV du segment B de la marque, le Kona (4,21 m) et le Creta (4,27 m). Il se positionne aussi en dessous d’eux en termes de prix et a été élaboré selon une recette sensiblement différente. Détails.

Il y a deux manières de voir les choses. Le fameux paradigme du verre à moitié vide ou à moitié plein… Suite à l’arrivée d’un troisième SUV urbain dans le line-up marocain de Hyundai, certains crieront en effet au «Cannibal Holocaust», au risque de cannibalisation manifeste, au crêpage de chignon imminent entre le «newcomer», le Bayon (à prononcer comme la commune du Pays basque), et ses congénères Kona et Creta, à la «guerre des trois», quand d’autres verront dans ce ménage à trois la volonté du numéro un des ventes de SUV au Maroc d’étoffer son offre, de se donner de «new possibilities» (une partie du slogan de la marque) pour asseoir sa domination, pour conserver son «précieux», jouir de ce statut une troisième année de rang.

Laissons ces deux écoles s’affronter pour nous intéresser à ce qui devrait faire l’unanimité : le style soigné du Bayon, plus féminin que celui du Creta, plus «team Kona», mais, surtout, plus ou moins calqué sur celui du dernier opus de l’i20, dont il est le spin-off.

Le nouveau venu darde un regard enjôleur. Ses feux de jour (à LED également) très fins cernent une prise d’air horizontale tout aussi fine. En contrebas, ses optiques avant à LED en trois parties regroupent projecteurs et clignotants et chaperonnent, pour leur part, l’imposante calandre trapézoïdale qui empiète allègrement sur l’espace vital du bouclier et assoit visuellement le véhicule. Le pavillon incliné (noir quand l’option bi-ton est activée), la ligne de ceinture haute, les plis de carrosserie très marqués, ou encore les jupes seyantes et les élégantes jantes de 17 pouces, apportent une identité forte au profil. De son côté, la partie arrière semble avoir été taillée à la serpe, avec ses arêtes vives et des feux à LED en forme de boomerang, reliés par un fin bandeau lumineux.

Accueillant et high-tech

Disposant d’un empattement de 2,58 m (contre 2,60 m pour le Kona et 2,61 m pour le Creta), ce crossover de 4,18 m de long et de 1,77 m de large fait montre d’une habitabilité qui met à l’amende un paquet de ses concurrents. Un constat qui vaut encore plus pour son coffre, qui affiche une capacité de chargement de 411 l (374 l pour le Kona et 433 l pour le Creta).

Le Bayon fait aussi partie des bons élèves de sa classe en matière de dotation technologique. Sa présentation intérieure, identique à celle de l’i20, est moderne et épurée. L’éclairage d’ambiance à LED, comme le pavé d’instrumentation numérique de 10,25 pouces et l’écran tactile central de 8 pouces, qui donnent accès à un système d’infodivertissement fort d’une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, n’y sont pas étrangers. Baigné de lumière zénithale grâce à un sympathique toit ouvrant, l’habitacle du Bayon est clairement l’un de ses points forts. Tradition maison oblige, le rapport prix-équipements va visiblement donner de l’urticaire aux chefs de produit de la concurrence. Jugez plutôt : chargeur par induction, caméra de recul, liste d’aides à la conduite longue comme un jour sans pain (aide au stationnement avant et arrière, assistant de maintien dans la voie, système d’évitement des collisions frontales, avec détection de piétons et cyclistes, etc.).

Vous en voulez encore ? Rétroviseurs réglables et rabattables électriquement, démarrage mains libres… On fatigue un peu, d’autant qu’il ne s’agit là que des équipements du premier niveau de finition (Premium). Principal plus du second (finition Luxe) : sa sellerie mi-cuir, mi-tissu.

Allant et sobriété

Une seule offre mécanique au menu, un 3 cylindres essence 1 l T-GDI mild-hybrid recevant l’apport d’une petite batterie lithium-ion de 48V et d’un alterno-démarreur hybride léger produisant 10kW (13,5 chevaux). L’ensemble développe 100 ch et un couple maxi de 175 Nm. Associé à une boîte robotisée à double embrayage à 7 rapports, ce bloc concilie performances honnêtes (Vmax de 180 km/h) et consommation de chameau (5,0 l/100 km en moyenne). Le Hyundai Bayon démarre à 249.900 DH et culmine à 20.000 DH plus haut.

Il s’agit de prix de lancement, inférieurs, dans les deux cas, de 15.000 DH par rapport à ceux qui seront observés une fois que cette offre promotionnelle arrivera à échéance. Ils demeureront compétitifs, mais c’est aujourd’hui que les bonnes affaires doivent être saisies. Ne restez pas là à bayer aux corneilles ! À titre de comparaison fraternelle, la grille tarifaire du Creta, qui dispose d’un bloc Diesel de 110 ch, est comprise entre 253.000 DH et 296.000 DH.

Cependant, le Kona hybride, qui développe une puissance de 141 ch, s’affiche à partir de 306.000 DH et grimpe à 327.000 DH dans sa finition la plus huppée. Si les membres de ce trio infernal se tiennent dans un mouchoir de poche en termes de dimensions, leur positionnement est suffisamment clair pour qu’ils ne se marchent pas sur les pieds, pour que la clientèle s’y retrouve.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO