Ford Mustang GT3 : un engin taillé pour la piste

Présentée à l’occasion des célébrations du centenaire des 24 Heures du Mans, disputé le week-end dernier, la Ford Mustang GT3 est la version course de la Mustang Dark Horse. Une pistarde fantasmagorique !

Prenez une sculpturale Ford Mustang Dark Horse et exposez-la quelques jours durant à des rayons gammas ! Vous obtiendrez cette variante GT3 «dantesque», cet engin taillé pour la piste, qui permet au constructeur à l’Ovale bleu de renouer avec ses anciennes amours, d’effectuer une entrée remarquée au sein de la catégorie FIA GT3, appelée à remplacer la saison prochaine la catégorie LMGTE au championnat du monde FIA d’endurance (WEC).

En 2024, lors des 24 Heures du Mans comme lors des autres rendez-vous du calendrier du WEC, cette bête de course écrira un nouveau chapitre de la glorieuse épopée de la marque en endurance, marquée par un triplé sur le circuit de la Sarthe entre 1966 et 1968 et, plus récemment, par le programme Ford GT en classe LM GTE Pro, auréolé d’une victoire de catégorie en 2017 et interrompu en 2019. Flanquée d’une livrée somptueuse et d’un kit aéro bestial, faisant la part belle à la fibre de carbone, œuvres de Troy Lee, référence du design dans le monde des sports mécaniques, dont c’est la toute première collaboration avec Ford, la Mustang GT3 s’offre une face avant entièrement remaniée, qui accueille des feux additionnels – utiles pour les courses nocturnes. Les ailes généreusement renflées, dotées d’énormes prises d’air, la ligne d’échappement latérale, façon Cobra ou Viper, ou encore l’insolent aileron arrière et le triple diffuseur guerrier, vous prennent aux tripes.

À bord, dépouillement extrême, sièges baquets et arceau de sécurité aux normes FIA sont au programme. Animée par un V8 5.4 l Coyote préparé par Ford Performance, et ayant droit à une architecture transaxle, à une boîte de vitesses montée au niveau de l’essieu arrière, cette Mustang GT3 est le fruit de la collaboration de Ford avec deux de ses partenaires historiques, Multimatic, société canadienne d’ingénierie, impliquée par le passé dans la conception et la fabrication de la supercar Ford GT, et M-Sport, équipe de rallye britannique privée, qui a fait et fait encore un bout de chemin avec le constructeur américain en WRC.

Ford annonce une première équipe cliente, Proton Competition, team basée à Ehingen (Allemagne), qui engagera deux Mustang GT3 au championnat du monde d’endurance en 2024. La firme de Dearborn indique, du reste, que deux autres voitures usines seront en lice dans la classe GTD Pro de l’IMSA, de l’autre côté de l’Atlantique. Elles seront lancées dans le grand bain à l’occasion de la Rolex 24 at Daytona 2024, en janvier prochain. Signalons, pour finir, que Ford a dévoilé le nouveau logo de Ford Performance en marge de la présentation de sa nouvelle sprinteuse. Place à une identité épurée, simplifiée au possible, donnant à voir les initiales du département «racing» de la marque (FP).

Mehdi Labboudi / paru dans Les Inspirations ÉCO