La chanteuse jordanienne Diana Karazon fait sensation en caftan marocain (PHOTOS)

La chanteuse jordanienne Diana Karazon a opté pour un magnifique caftan marocain pour assister à la cérémonie d’ouverture de la 38ème édition du Festival de Jerash.

Diana Karazon a choisi un caftan rouge, brodé en argenté, et conçu par le designer marocain Bilal Azouz. Elle s’est ainsi distinguée par son élégance et sa beauté lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part de nombreuses célébrités arabes.

L’artiste a d’ailleurs partagé plusieurs photos de son look sur son compte Instagram et les internautes n’ont pas hésité à louer son choix vestimentaire. Ses fans marocains ont également exprimé leur fierté et remercié Diana d’avoir rendu hommage au caftan.

