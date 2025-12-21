Maroc-Comores : les supporters bravent la pluie pour l’ouverture de la CAN 2025 (VIDEO)

Les supporters marocains ont commencé à affluer vers le stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, pour assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ainsi qu’au match opposant le Maroc aux Comores.

Plus de six heures avant le coup d’envoi de la rencontre, les supporters marocains ont commencé à se réunir autour du stade qui abrite la rencontre, dans une ambiance exceptionnelle, empreinte de fierté et d’enthousiasme, comme a pu le constater le Site info.

Le site a également croisé des supporters bravant les conditions météorologiques et les pluies qui s’abattent sur la capitale Rabat, à l’image du reste des régions du Royaume. La cérémonie d’ouverture devrait débuter à 18h30, tandis que le match entre l’équipe nationale marocaine et son homologue comorienne est programmé à partir de 20h00.