Tarik Sektioui : « Nous avons tiré les leçons de la défaite face au Kenya »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a affirmé, mercredi à Nairobi, que l’équipe marocaine a tiré des leçons de la défaite face au Kenya, afin de mieux négocier sa prochaine rencontre face à la Zambie, lors de la 4e journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), prévu jeudi au stade Kasarani.

« Nous avons appris les leçons qui s’imposent après notre défaite face au Kenya et nous sommes désormais tournés vers une victoire contre la Zambie pour prendre les trois points de la victoire», a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant match.

Sektioui a souligné que « le plus important sont les leçons que nous avons apprises de la défaite. Nous avons analysé notre performance et corrigé les lacunes constatées pour relever le défi du match de la Zambie et honorer le drapeau national».

Commentant le match contre la Zambie, il a estimé qu’«il ne sera pas facile parce que dans le football moderne, il n’y a plus d’équipes faibles, car elles ont accès toutes aux mêmes techniques et conditions de préparation. La seule différence est l’état d’esprit et le mental pour gagner».

Revenant sur le match contre le Kenya, le coach a estimé que «nous pouvions faire mieux dans la troisième zone face à une équipe qui a opté pour le bloc bas», précisant que «beaucoup de passes dans la surface de réparation ont manqué de timing ou du bon positionnement de joueurs».

Pour le joueur de l’équipe nationale Amine Souane «les préparatifs pour le match contre la Zambie se déroulent bien et les joueurs sont conscients de la responsabilité qui leur incombe».

Selon lui, «dans ce CHAN, aucun match n’est facile, mais nous sommes déterminés à réaliser un résultat positif pour poursuivre notre parcours dans la compétition».

«Lors du match contre le Kenya, nous avons manqué de touche finale, mais la défaite est désormais derrière nous et nous allons aborder le prochain match d’une autre manière et avec un autre état d’esprit pour signer une victoire», a-t-il noté.

Le Maroc affronte la Zambie, jeudi, au stade Kasarani à Nairobi (15h00 GMT+1).