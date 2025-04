Météo Maroc: temps assez chaud ce dimanche 27 avril

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 27 avril 2025:

– Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss et les provinces Sud.

– Formations brumeuses la matinée et la nuit sur les côtes Atlantiques Nord et Centre, le Saiss et Oulmès.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec ondées et orages isolées, en après-midi, sur les Haut et Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les côtes Sud.

– Température maximale en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à localement peu agitée sur les côtes atlantiques et temporairement agitée à forte en début de matinée entre Safi et Agadir.

S.L.