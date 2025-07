Le Maroc et Current AI s’allient pour promouvoir une IA d’intérêt général

Aujourd’hui, lors des Assises Nationales de l’Intelligence Artificielle, Current AI a annoncé un accord inédit avec le Maroc pour promouvoir une intelligence artificielle (IA) d’intérêt général en Afrique.

Ce partenariat a été officialisé par un protocole d’accord (Memorandum of Understanding – MOU) entre le Maroc et Current AI, soutenu par un engagement financier du gouvernement marocain.

Current AI est un partenariat mondial novateur lancé à Paris en février dernier lors du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle pour mettre l’intelligence artificielle au service de l’intérêt général. Cette initiative a reçu un investissement initial de 400 millions de dollars de la part du gouvernement français, de l’organisation AI Collaborative, ainsi que d’un ensemble de gouvernements, de partenaires philanthropiques et d’entreprises de premier plan.

“Nous sommes fiers de compter le Maroc parmi nos membres fondateurs et d’officialiser notre engagement commun en faveur d’une intelligence artificielle ouverte, inclusive et guidée par des valeurs”, a déclaré Martin Tisné, président du comité de préfiguration de Current AI.

“C’est une étape importante dans le renforcement de la collaboration entre le gouvernement marocain et Current AI, et dans le soutien à un mouvement plus large en faveur d’une IA d’intérêt général enracinée dans les valeurs, les langues et l’histoire des territoires.”

“Avec Current AI, nous posons les premières bases d’une architecture de gouvernance de l’IA au service du bien commun. Nous partageons une vision commune”, a déclaré la Ministre Amal El Fallah Seghrouchni, “l’IA n’est pas un instrument de perpétuation des inégalités entre le Nord et le Sud, mais ouvre de formidables possibilités de modernisation de nos sociétés, à l’intérieur d’un modèle éthique et inclusif qui intègre tous nos riches particularismes locaux. ”

Le gouvernement marocain participera en ce mois de juillet à l’Assemblée générale constitutive de Current AI, devenant ainsi l’un des membres fondateurs du partenariat. Son engagement financier dans Current AI permettra de soutenir ses programmes pilotesconsacrés à la diversité linguistique, la santé et la redevabilité, afin de tester différentes approches de ce que pourrait être une IA d’intérêt général. Ils ont pour objectif de fournir des données probantes, d’identifier les défis émergents et d’expérimenter des solutions avec l’écosystème IA.