Quand Walid Regragui a failli quitter son poste de sélectionneur

Walid Regragui a assuré qu’il avait envisagé de quitter son poste après la dernière Coupe d’Afrique des Nations, en Côte d’Ivoire, précisant que Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, l’avait convaincu de rester et de poursuivre son travail.

Dans des déclarations au journal espagnol AS, Regragui a expliqué que Lekjaa lui avait demandé de continuer ce qu’il avait commencé, en lui assurant qu’il devait prouver à tout le monde qu’il était capable de décrocher la CAN, que le Maroc n’a plus remporté depuis 1976.

Regragui a ajouté que son plus grand rêve est de remporter la Coupe d’Afrique et d’offrir le sacre au peuple marocain, rappelant qu’il avait échoué à le faire en tant que joueur lors de l’édition 2004, puis en tant qu’entraîneur lors de la dernière édition.

Le sélectionneur national a également précisé qu’il est déterminé à poursuivre son travail, entouré de son staff et de ses joueurs, afin de décrocher ce titre tant espéré et de faire vibrer les Marocains, surtout que la prochaine CAN se tiendra au Royaume.

N.M.