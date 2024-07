Paris 2024: les Français inquiets pour la sécurité des JO

Par LeSiteinfo avec MAP

A dix jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris (26 juillet-11 août), la majorité des Français se montrent très inquiets pour la sécurité de l’évènement, selon le dernier baromètre « Sécurité des Français » réalisé pour le journal « Le Figaro ».

Selon l’enquête, pas moins de 68% des Français se disent préoccupés par la sécurité dans les lieux touristiques, mais aussi dans les transports en commun, que ce soit dans les autobus, le métro, les trains et même dans les autocars assurant de plus longs trajets.

Il y a trois semaines, le nombre des patrouilles dans les transports en commun d’Île-de-France (région parisienne) a déjà triplé, passant de 100 à 300, note le journal, relevant que 700 patrouilles seront à pied-d’œuvre pendant les JO, avec un pic à 850 le 26 juillet, jour de la cérémonie d’ouverture.

Toutefois, les Français ne se disent pas rassurés non plus, pour 65% d’entre eux, à l’idée d’aller dans les fans zones, où seront attendues environ 50.000 personnes, d’après le sondeur, ajoutant qu’en majorité, ils redoutent des incidents à l’entrée des stades (58%) et au sein même des enceintes sportives (53 %) ».

Les Français craignent aussi qu’ils soient exposés aux pickpockets (92%), aux vols à la tire (88 %), aux vols de bagages dans les hôtels et même aux violences sexuelles (60%), d’après l’enquête menée auprès d’un échantillon de 1.005 personnes.

Alors que tous les regards seront rivés sur les sites olympiques à partir du 26 juillet au soir, près d’un Français sur deux (48%) craint aussi que les festivals d’été et les sites touristiques soient pris pour cible dans le reste du pays.

Plus que 80% d’entre eux redoutent même que les problèmes d’insécurité rencontrés par les touristes détériorent aux yeux du monde l’image de l’Hexagone et de sa capitale, selon la même source.