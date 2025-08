Officiel: Marsa Maroc prend 60% du capital du Raja

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Raja Club Athletic et l’association Ports4Impact, entité autonome chargée de la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale de Marsa Maroc, ont signé, samedi à Casablanca, une convention d’investissement visant à activer et dynamiser la société sportive Raja S.A.

Ce partenariat, conclu lors d’une cérémonie présidée par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, conjugue l’expertise sportive de l’association Raja aux compétences financières et de gouvernance de son partenaire institutionnel.

Paraphée par le président du Raja Club Athletic, Jawad Ziyat et le président de l’Association Ports4Impact, Driss Agoujjim, la convention acte l’activation de Raja S.A. avec un capital de 250 millions de dirhams (MDH), détenu à 60% par Ports4Impact via un investissement de 150 MDH, et à 40% par l’Association Raja Club Athletic grâce à un apport de 100 MDH représentant les équipes sportives et la marque.

Dans une allocution à cette occasion, Lekjaa a indiqué que la concrétisation de ce partenariat stratégique constitue un moment fort pour le Raja de Casablanca, mais également pour l’ensemble du football national, notant le rôle pionnier joué par le club casablancais en tant que modèle de transformation structurelle et managériale dans le paysage sportif national.

A travers la signature de cette convention d’investissement, le Raja Club Athletic montre la voie vers une professionnalisation durable du football national, a-t-il affirmé.

De son côté, Ziyat a fait savoir que cette transformation ouvre « une nouvelle ère » pour le club, qui entend retrouver sa pleine compétitivité sur le plan continental.

Il a précisé, dans une déclaration à la MAP, que l’objectif est de rompre avec les cycles d’instabilité des dernières années et de bâtir un cadre de gestion pérenne au service du projet sportif.

Pour sa part, Agoujjim a rappelé que cette opération constitue avant tout un engagement de responsabilité, fondé sur une relation historique avec le Raja depuis 1987.

« Il ne s’agit pas d’une opération à visée lucrative, mais d’une démarche structurante au service du football marocain », a-t-il relevé dans une déclaration similaire, soulignant la volonté d’accompagner le club dans une nouvelle phase de développement, sur des bases solides.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence notamment du président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdeslam Belkchour, ainsi que de plusieurs figures du football national et du monde des affaires.

S.L.