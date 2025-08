CHAN 2024. Maroc-Angola : ce qu’a dit Tarik Sektioui avant le match

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui, a affirmé, samedi à Nairobi, qu’une victoire de la sélection marocaine des joueurs locaux face à l’Angola, dimanche pour le compte du groupe A du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2024) est « cruciale pour la suite de la compétition ».

« Pour nous, c’est très important d’aborder le premier match avec une victoire qui permettra aux joueurs de gagner en termes de confiance et d’état d’esprit positif», a dit Sektioui en conférence de presse d’avant match Maroc-Angola, dimanche (16h00) à Nairobi.

« Le match contre l’Angola ne sera pas facile car il s’agit d’une équipe solide qui dispose de beaucoup de potentiel et avec un entraîneur aguerri aux compétitions africaines », a-t-il reconnu, précisant que « pour nous, les choses sont claires, nous sommes déterminés à remporter cette rencontre et nous nous sommes bien préparés pour ça ».

Abordant la phase de préparation au CHAN, il a souligné que « nous avons commencé avec les joueurs natifs de 2000 et plus, mais le départ de 11 joueurs d’un seul coup vers de nouveaux clubs et les blessures de deux autres ont affecté nos préparatifs », notant que « les joueurs retenus dans la liste finale ont montré une maturité technique et tactique que nous allons mettre à profit pour bien avancer lors de ce championnat ».

Il a affirmé que son premier objectif est de passer la phase de groupes pour viser le sacre, soulignant les difficultés rencontrées pour mettre en place une liste de joueurs capables de relever le défi dans un délai serré.

« Les sélections marocaines visent désormais les titres et rien que les titres », a-t-il soutenu, affirmant que « nous avons l’ambition d’honorer le football marocain même si nous avons hérité d’un groupe relevé avec des équipes solides que nous respectons ».

« Nous allons jouer ce tournoi match par match pour avancer sereinement », a expliqué Sektioui, estimant que « plus que la qualité technique, nous avons besoin d’un bon état d’esprit pour avancer vers la victoire et le sacre ».

Pour le capitaine de l’équipe nationale, Mohamed Rabie Hrimat, « l’équipe nationale est déterminée à remporter le trophée et les joueurs sont conscients de la responsabilité qui leur incombe », ajoutant que l’important c’est de gagner le premier match contre l’Angola pour bien entamer la compétition.

« Nous avons assez d’expérience dans les compétitions africaines pour faire la différence. Notre objectif principal est de passer la phase de groupes et à terme décrocher le titre », a-t-il expliqué.

L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux est logée dans le groupe A aux côtés du Kenya, pays hôte, l’Angola, la RD Congo et la Zambie.