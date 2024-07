JO 2024: combien de sportifs représenteront le Maroc ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Soixante sportifs représenteront le Maroc aux Jeux olympiques d’été qui auront lieu du 26 juillet au 11 août prochain à Paris, selon la liste finale de la délégation sportive marocaine, rendue publique mardi par le Comité National Olympique Marocain (CNOM).

Conformément aux systèmes de qualification, et sur la base des listes validées avec les Fédérations Royales Marocaines, le CNOM a procédé à l’inscription sportive de la délégation marocaine auprès du comité d’organisation de Paris 2024, écrit le CNOM sur son site web.

Au total, poursuit la même source, 60 sportifs, dont 18 athlètes femmes, représenteront le Maroc à Paris pour défendre les couleurs nationales dans 19 disciplines sportives. Il s’agit de l’athlétisme (13 athlètes hommes et dames), l’aviron (1), le beach-volley (2), la boxe (3), le breakdance (2), le canoë-kayak (2), le cyclisme (2), l’escrime 2), le football (18) et le golf (1). Il s’agit également du judo (3), de la lutte (1), de la natation (2), du skateboard (1), des sports équestres (2), du surf (1), du taekwondo (2), du tir sportif (1) et du triathlon (1).

S.L