Hakim Ziyech sacré champion de Turquie avec le Galatasaray

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Hakim Ziyech a remporté le championnat turc, la Super Lig, avec le Galatasaray qui a battu Konyaspor (3-1) dimanche soir à Konya.

Forfait pour la dernière journée de la compétition, le Lion de l’Atlas été en grande forme cette saison, inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives en 18 apparitions sous les couleurs des Cimbom.

L’Argentin Mauro Icardi a ouvert le score pour les visiteurs à la 29e minute avant de doubler la mise à la 51e minute. Berkan Kutlu a inscrit le troisième et dernier but des Stambouliotes à la 53e minute. Les locaux ont dû se contenter d’un seul but du Danois Louka Prip.

Galatasaray a terminé premier du championnat turc avec 102 points, suivi de Fenerbahçe (99 points) et de Trabzonspor (67 points), tandis que Konyaspor est à la 16e place avec 41 points.

Le club d’Istanbul a remporté le titre de champion de Turquie pour la 24e fois de son histoire et pour la deuxième fois consécutive.