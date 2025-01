Galatasaray adresse un message à Hakim Ziyech (PHOTO)

Galatasaray a annoncé officiellement le départ de Hakim Ziyech lors de ce mercato hivernal. Sur ses réseaux sociaux, le club turc a adressé un message de remerciement à l’international marocain qui avait rejoint l’équipe l’été dernier en provenance de Chelsea.

«Merci Hakim Ziyech pour tes services et des efforts. Bonne chance pour la suite de ta carrière», a écrit Galatasaray.

Pour rappel, alors que Hakim Ziyech était à un pas de signer pour Al Nasr, l’international marocain a finalement opté pour le Qatar, où il rejoindra les rangs d’Al Duhail.

Selon Foot Mercato, le joueur est parvenu à un accord avec le club qatari. «Il va s’engager avec le club de Benjamin Bourigeaud et de Luis Alberto après avoir passé la traditionnelle visite médicale», précise le média français.

Le journal émirati « Al-Bayan » avait pourtant annoncé mardi que Ziyech s’était mis d’accord avec les dirigeants d’Al-Nasr sur tous les détails du contrat et qu’il devait arriver à Dubaï dans les heures suivantes. Cependant, Al-Duhail a fait une offre plus intéressante, changeant ainsi la destination de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et de Chelsea.

L’entraîneur néerlandais Alfred Schreuder, actuellement à la tête d’Al-Nasr, a tenté de convaincre Ziyech de rejoindre son équipe, s’appuyant sur leur collaboration passée au FC Twente lors de la saison 2014-2015. Mais, à la dernière minute, la destination du joueur a basculé des Émirats arabes unis vers le Qatar.

H.M.