Maroc-Zambie: où et quand le match aura lieu (Elim. Mondial 2026)

La sélection marocaine « A » accueillera son homologue zambienne le 7 juin prochain (20h00) au Grand Stade d’Agadir, pour le compte de la 2è journée des qualifications du groupe E (zone Afrique) de la Coupe du Monde 2026, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Lors de la première journée, jouée le 21 novembre dernier, l’équipe nationale s’était imposée en déplacement face à la Tanzanie sur le score de 2 buts à 0.

Le Maroc occupe la tête de la poule E avec 3 points, aux côtés de la Zambie, le Niger et la Tanzanie, tandis que le Congo est 5è avec 0 point à son compteur.

Organisée conjointement par le Mexique, le Canada et les États-Unis, la Coupe du monde 2026 démarrera le 11 juin au stade Aztèque de Mexico et s’achèvera le 19 juillet à New York au MetLife Stadium.





S.L.