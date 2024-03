Maroc-Mauritanie: les supporters déploient un magnifique tifo (PHOTO)

Avant le coup d’envoi du match Maroc-Mauritanie, les supporters ont déployé un magnifique tifo au grand stade d’Agadir. On peut y lire «Yallah», écrit en arabe et en amazigh. Il s’agit du slogan de la Coupe du monde 2030 qui se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal.

Rappelons que le slogan « YallaVamos 2030 » et l’identité visuelle de la candidature conjointe Maroc-Portugal-Espagne pour la Coupe du monde 2030 ont été présentés mardi dernier à Lisbonne.

Lors d’un évènement, marqué par la participation du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, et Fernando Sanz, de la Fédération royale espagnole de football, les piliers et le narratif de cette candidature, ainsi que le site web, la vidéo officielle et les pages réseaux sociaux ont été dévoilés.

H.M.