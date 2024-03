Le doublé de Soufiane Rahimi face à Al Nassr de Ronaldo (VIDEO)

Al Ain est venu à bout d’Al Nassr de Cristiano Ronaldo en marge des quarts de finale retour de la Ligue des champions d’Asie.

Lors de cette rencontre, qui s’est soldée par une victoire d’Al Nassr (4-3) avant le passage aux prolongations et à la séance de tirs au but, Soufiane Rahimi a inscrit un doublé à la 28ème et 45ème minute de jeu. Al Nassr a finalement été éliminé aux tirs au but (1-3).

Lors du match aller, Al Ain s’était imposé sur le score de 1 à 0. En demi-finale, le club émirati croisera le fer avec Al Hilal ou Al Ittihad.

H.M.

سفيان رحيمي يكرر ما فعله في مباراة الذهاب 👀#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين pic.twitter.com/qRzTZoSrHb — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 11, 2024