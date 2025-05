Le PSG d’Achraf Hakimi corrige l’Inter Milan et remporte la Ligue des champions (VIDEOS)

Avec un Achraf Hakimi décisif comme d’habitude, le Paris Saint-Germain a décroché sa première étoile en Ligue des champions d’Europe, en battant le club italien de l’Inter Milan 5 buts à 0, en finale samedi à l’Allianz Arena de Munich.

Le latéral droit marocain remporte ainsi son deuxième titre en Ligue des Champions, après le sacre de 2018, avec le maillot du Real de Madrid.

C’est justement Hakimi qui donne le La lors de cette finale, en ouvrant le score à la 12e minute, au terme d’une belle action collective des Parisiens: Servi dans la surface par Vitinha, Désiré Doué se retourne et sert parfaitement le Lion de l’Atlas qui, bien placé, marque du plat du pied.

Le but de Hakimi, un défenseur à l’instinct offensif, a le mérite de débloquer la situation, et c’est Doué qui double la marque six minutes plus tard (20e).

Le jeune joueur français marque le troisième but et son doublé personnel par la même occasion (63e), avant que Khvicha Kvaratskhelia (73e), puis Senny Mayulu (86e), n’enfoncent le clou.

Déjà buteur en quart de finale contre Aston Villa et en demi-finale Arsenal contre, Hakimi se confirme ainsi comme une pièce maîtresse de ce groupe parisien, qui a signé cette année un triplé historique (championnat-coupe-Ligue des champions).