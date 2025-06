Cristiano Ronaldo prolonge avec Al-Nassr et pulvérise les records de salaire

Cristiano Ronaldo poursuit l’aventure en Arabie saoudite. Arrivé début 2023 à Al-Nassr, la légende portugaise a décidé de prolonger son contrat avec le club jusqu’en 2027, balayant les rumeurs d’un éventuel départ, notamment celles qui l’envoyaient du côté du Wydad de Casablanca. À bientôt 40 ans, l’idée de la retraite ne semble pas effleurer l’esprit du quintuple Ballon d’Or, bien au contraire.

Le journal espagnol Marca révèle que cette prolongation s’accompagne d’un contrat colossal : un salaire annuel de 200 millions d’euros, auquel s’ajouteraient 60 millions pour les droits à l’image. En clair, cela représente plus de 16 millions d’euros par mois, près de 24 000 euros par heure, ou encore plus de 6 euros chaque seconde qui passe. Ce serait, selon les médias, le contrat le plus lucratif jamais signé par un joueur de football.

À titre de comparaison, Lionel Messi gagne près de 17,6 millions d’euros par saison avec l’Inter Miami – un montant qui ne prend pas en compte ses revenus publicitaires considérables (Adidas, Apple, etc.). En France, Ousmane Dembélé était le joueur le mieux rémunéré de la Ligue 1 la saison dernière avec environ 1,5 million d’euros par mois au PSG.

Le magazine américain Forbes a d’ailleurs confirmé cette domination économique de Ronaldo dans le monde du sport : en mai dernier, il figurait en tête de leur classement des athlètes les mieux payés, avec 246 millions d’euros de revenus annuels, loin devant des géants comme Stephen Curry ou Tyson Fury.