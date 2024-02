CAN 2023: Marocains et Ivoiriens saluent la qualification des Eléphants

Les supporters marocains et ivoiriens ont salué en chœur la qualification des Eléphants de Côte d’Ivoire pour la finale de la CAN 2023, mercredi 07 février 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, au nord d’Abidjan, rapporte jeudi l’Agence ivoirienne de presse (AIP).

«On ne vaut rien, on est qualifié», «Debout, debout, debout», et «Eléphants Ayo» ont entonné à l’unisson Ivoiriens et Marocains au sein des gradins, arborant fièrement les couleurs de leurs pays, écrit la même source.

Et d’ajouter que ces mêmes supporters marocains ont également repris en chœur, l’hymne national ivoirien, témoignant ainsi de leur soutien indéfectible à l’équipe hôte.

La récente victoire de l’équipe marocaine contre la Zambie (1-0) lors des phases de poule qui a ouvert la voie à la qualification des Eléphants en huitièmes de finale, a suscité l’admiration et la reconnaissance des supporters ivoiriens envers le peuple marocain, fait noter l’AIP.

Qualifiés, les Eléphants de Côte d’Ivoire seront face aux Supers Eagles du Nigéria pour la finale de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football, ce sport qui transcende les frontières et unit les peuples dans la passion

S.L.