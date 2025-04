À l’occasion de la 34ᵉ édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, et pour la 4ᵉ année consécutive, Dacia Maroc renouvelle son engagement en soutenant deux équipages issus d’une sélection interne au sein de Renault Group Maroc.

Un appel à candidature parmi les collaboratrices de Renault Group Maroc a permis de sélectionner deux binômes pour participer à cette nouvelle édition. Les équipages « 302 » et « 303 » sont composés de collaboratrices motivées et prêtes à représenter Dacia Maroc parmi les 200 autres participantes.

Au cours du processus de sélection, les candidates ont su démontrer leur détermination pour relever ce défi inédit, tout en représentant les femmes du Groupe.

Comme chaque année, Dacia Maroc met en œuvre un dispositif d’accompagnement complet de formations et d’équipements nécessaires à la participation au Rallye Aicha des Gazelles du Maroc pour permettre à ses Gazelles Dacia de vivre l’aventure dans les meilleures conditions au volant des nouveaux Dacia Duster 4×4.

Du 11 au 26 avril, les 4 collaboratrices issues de différents métiers du Groupe, vivront une expérience unique dans le désert marocain. Le Rallye Aicha des Gazelles du Maroc est une aventure 100% féminine qui met en avant l’ingéniosité et la navigation à l’ancienne, avec cartes et boussoles, tout en parcourant le minimum de kilomètres.

Deux équipages prets à relever le DEFI : une belle représentation des femmes de Renault Group Maroc, de Tanger ET Casablanca.

Equipage 302 : « Les audacieuses » opératrices de l’usine Renault Group de Tanger

Hanan, 29 ans, et Sara 29 ans, toutes deux opératrices retoucheuses au département montage à l’usine Renault Group de Tanger, sont 2 femmes passionnées de sport et de défi. Amies de longue date, elles sont prêtes à relever ce challenge et à représenter fièrement les valeurs de Dacia Maroc. En participant à cette 34ème édition, Hanan et Sara sont animées par la volonté de prouver à leurs collègues et aux femmes marocaines que le Rallye est accessible à toutes les femmes.

Equipage 303 : « les Gen’YZ Du Désert», deux générations prêtent à relever le defi

Sanaâ, 38 ans, Senior project manager chez Mobilize Financial Services Maroc et Meriem, 29 ans, digital & business Intelligence manager chez Mobilize Financial Services Maroc sont deux amies et collègues passionnées de sports et d’aventures. Leur détermination et leur esprit d’équipe seront leurs atouts pour cette compétition. Elles ont fait le pari de réussir cette 34ème édition sous les couleurs de Dacia Maroc.

La 3ème gazelle : le tout nouveau dacia duster 4×4, un allié robuste et outdoor.

Cette 34ème édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc verra la participation du nouveau Dacia Duster 4×4, lancé en 2024 en Europe et en février dernier au Maroc dans sa version 4×2. Plus audacieux, le nouveau SUV reste le véhicule préféré de la catégorie Crossover et l’allié robuste pour affronter les terrains difficiles du désert Marocain.

Pour cette nouvelle participation, Dacia Maroc est soutenue par ses partenaires Mobilize Financial Services Maroc et Axa Assurance Maroc. Ensemble, ils encouragent ces candidates qui représenteront fièrement les femmes marocaines au sein de cette compétition porteuse de valeurs humaines et sportives fortes. Ces 4 Gazelles vivront une expérience unique et entreront dans la légende de cette aventure exceptionnelle 100% féminine. Elles rejoindront les 10 collaboratrices Renault Group Maroc qui ont participé aux 3 dernières éditions.