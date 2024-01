CAN 2024 de Handball : le Maroc bat le Gabon (33-25)

La sélection marocaine de handball a pris le meilleur sur son homologue gabonaise sur le score de 33 à 25, vendredi soir au Caire, en match comptant pour la 2è journée (Groupe C) de la 26è édition du Championnat d’Afrique des Nations messieurs (CAN-2024), qui se déroule en Égypte.

Lors de cette rencontre, les hommes de l’entraîneur Abdesslam Mesbah ont imposé leur domination, parvenant à plier les débats en leur faveur avec une large marge, grâce à une performance collective des joueurs emmenés par Mohamed Bentaleb, Younes Mansari et Mohamed Azni.

Le Maroc a réalisé ainsi une deuxième victoire consécutive dans cette compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris-2024, après celle décrochée lors de la première journée mercredi face à la Libye (30-25).

Pour sa troisième sortie du 1er tour, l’équipe nationale marocaine affrontera dimanche son homologue algérienne.

Les équipes participant à la CAN-2024, qui se poursuit jusqu’au 27 janvier en Egypte, ont été réparties en 4 groupes de 4. Les deux premiers de chaque groupe à l’issue des matches du 1er tour se qualifieront pour les quarts de finale. Ensuite, les équipes qualifiées s’affronteront en match à élimination directe jusqu’en final.

Le tirage au sort avait placé le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, la Zambie et le Rwanda dans le groupe A, alors que le deuxième groupe comprenant l’Égypte, la Guinée, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Le groupe D est composé de la Tunisie, l’Angola, le Nigeria et le Kenya.

Le Championnat d’Afrique de handball messieurs avait été lancé en 1974. Depuis, seuls trois pays ont remporté le titre continental (en 25 éditions), dont la Tunisie qui s’était imposée à 10 reprises, et l’Egypte qui détient 8 sacres.