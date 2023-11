Wydad: Adil Ramzi détermine ses besoins

Said Naciri tiendra une réunion avec Adil Ramzi avant le retour aux entraînements prévu vendredi prochain.

Lors de cette réunion, le président et l’entraîneur du Wydad de Casablanca reviendront sur la défaite en finale de l’African Football League face à Mamelodi Sundowns et discuteront des besoins de l’équipe. Adil Ramzi compte en effet opérer certains changements au niveau de son effectif et renforcer l’équipe avec deux ou trois joueurs lors du prochain mercato hivernval.

L’entraîneur souhaite le recrutement d’un meneur de jeu, un poste vacant depuis le départ d’Ayman El Hassouni, et d’un attaquant de pointe vu le rendement loin d’être satisfaisant de Cherki El Bahri et Bouly Sambou Junior.

Ramzi veut renforcer le milieu de terrain et la ligne offensive vu que le Wydad joue sur plusieurs fronts et s’apprête à entamer la phase de poules de la Ligue des champions.

H.M.