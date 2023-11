Semi-marathon Geoparc M’Goun : une course sportive pour découvrir Azilal

La deuxième édition du semi-marathon Geoparc M’Goun d’Azilal aura lieu le dimanche 19 novembre 2023, à l’occasion du 68ème anniversaire de la fête de l’indépendance.

Cette course sur route de 21,098 km, organisée par l’Association les Lionceau Tamda Azilal d’athlétisme (ALTAA) et l’Association Geoparc-M’goun Azilal (AGMA) en partenariat avec la Municipalité d’Azilal, permettra aux participants, hommes et femmes, de relever un défi sportif personnel, mais aussi de découvrir les paysages grandioses de la ville d’Azilal et de goûter à la culture et l’hospitalité de ses habitants.

Le parcours de la course, qui sera réalisé en totalité dans la ville d’Azilal, permettra aux coureurs de découvrir les différents quartiers et villages de la ville, ainsi que ses sites naturels et historiques. Le départ sera donné sur l’avenue Hassan II, au centre-ville, et l’arrivée sera située à proximité du musée du Géoparc M’Goun.

Outre son aspect sportif, le semi-marathon Geoparc M’Goun d’Azilal est également un événement culturel. En effet, la course sera l’occasion pour les participants de découvrir les traditions et coutumes de la région. Des animations culturelles seront organisées tout au long du parcours, notamment des spectacles musicaux et des dégustations de produits locaux.

La première édition du semi-marathon Geoparc M’Goun d’Azilal, qui a eu lieu en 2022, a été un succès. Elle a réuni plus de 500 participants, venus de différentes régions du Maroc et du monde entier. Cette année, les organisateurs espèrent attirer encore plus de participants, afin de faire de ce semi-marathon un événement incontournable du calendrier sportif et culturel d’Azilal.

Le semi-marathon Geoparc M’Goun d’Azilal, un événement phare pour la région

Le semi-marathon Geoparc M’Goun d’Azilal est un événement majeur pour la région de Beni Mellal-Khénifra. Il contribue à la promotion du tourisme sportif et culturel de la région, et il permet de mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles de la ville d’Azilal.

La course est également un événement important pour le développement économique de la région. En effet, elle attire des visiteurs de différentes régions du Maroc et du monde entier, qui viennent pour participer à la course, mais aussi pour découvrir les attractions touristiques de la région.

L’organisation de la deuxième édition du semi-marathon Geoparc M’Goun d’Azilal est une excellente nouvelle pour la région. Elle contribue à la promotion du tourisme sportif et culturel de la région, et elle permet de mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles de la ville d’Azilal.