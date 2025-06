RedOne et Pitbull signent l’hymne officiel du Mondial des Clubs (VIDEO)

Dans une initiative artistique marquante mêlant tradition et modernité, le célèbre producteur musical d’origine marocaine RedOne a dévoilé, en collaboration avec la star américaine du rap Pitbull, l’hymne officiel de la Coupe du Monde des Clubs 2025, organisée aux États-Unis.

Le choix de RedOne et Pitbull s’est porté sur la réinterprétation de l’un des titres les plus emblématiques de l’histoire de la musique : We Will Rock You du légendaire groupe britannique Queen, sortie pour la première fois en 1977.

Tout en conservant la phrase mythique de la chanson originale, RedOne y a apporté sa touche créative unique en y intégrant des sonorités électroniques modernes, insufflant à l’œuvre une nouvelle énergie rythmée et vibrante.

De son côté, Pitbull a enrichi le morceau par des couplets de rap percutants, célébrant l’esprit de victoire, de défi et de persévérance, avec pour objectif de galvaniser les supporters et de propager une ambiance dynamique et positive.