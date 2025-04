Azilal: les pluies diluviennes isolent plusieurs douars (PHOTOS)

Les pluies diluviennes qui se sont abattues, ce weekend, dans la province d’Azilal ont provoqué d’importantes inondations dans de nombreux douars de la commune Bni Ayat.

Selon une source de Le Site info, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés au niveau des infrastructures et de nombreuses routes ont été coupées à la circulation, ce qui a isolé certains douars dans les montagnes d’Azilal.

Les habitants touchés ont ainsi lancé un appel aux autorités pour intervenir en urgence, rouvrir les routes fermées et venir en aide aux familles dont les logements ont été endommagés par les eaux.

A noter que la direction générale de la météorologie nationale avait annoncé que de fortes pluies parfois orageuses et des rafales de vent localement fortes avec chasse-poussières étaient prévues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume.

De fortes pluies parfois orageuses oscillant entre 20 et 40 millimètres étaient prévus, entre vendredi à 18h et samedi à 09h, dans les provinces de Chefchaouen et Ouezzane, indique la DGM dans un bulletin d’alerte (niveau de vigilance orange).

Aussi, des cumuls variant entre 40 et 70 millimètres étaient attendus, de vendredi à 15h à samedi à 23h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Errachidia, Midelt, Taroudant et Azilal.

Le même phénomène (30-50 mm) concernait, entre samedi à 15h et dimanche à 06h, les provinces de Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Khouribga et El Kelaa des Sraghna.

H.M.