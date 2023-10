Marathon International de Casablanca 2023 : une édition mémorable

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 14ème édition du Marathon International de Casablanca s’est achevée avec succès. Bénéficiant de cette distinction Royale pour la troisième année consécutive, cet événement a laissé une empreinte mémorable dans les rues de la métropole. Cette journée sportive a été le témoin d’une formidable mobilisation et d’une compétition acharnée, tout en mettant en lumière la beauté et la vitalité de Casablanca.

Partant du complexe sportif Al Amal, le parcours de cette édition exceptionnelle a guidé les participants à travers les attraits du nouveau Casablanca, leur offrant une expérience unique. Casa Finance City, le Morocco Mall, les rives de Sidi Abderrahmane, et Ain Sebâa ont servi de toile de fond à cette manifestation sportive de renom.

La 14ème édition du Marathon International de Casablanca a rassemblé plus de 10.400 marathoniens au départ, représentant 38 nationalités différentes. C’est avec un grand enthousiasme que le public, présent en force, a assisté à la victoire de coureurs talentueux, tant nationaux qu’internationaux, qui ont repoussé leurs limites pour accomplir cet exploit. Pour ce qui de la Kids Run, cette édition a connu la participation de près de 2000 enfants.

Les résultats de cette édition ont été exceptionnels, avec des records personnels et des performances remarquables. Les vainqueurs de chaque catégorie ont prouvé leur détermination et leur endurance sur ce parcours exigeant.

Dans le Marathon (42km), le kényan Limo Johnson Kiprop a été couronné champion, franchissant la ligne d’arrivée en 02h13min29s. Il était suivi de près par le marocain Mohamed Talhaoui en 02h13min35s et le marocain Mountacer Zaghou en 02h17min04s.

Chez les femmes, c’est la kényane Mukami Waithira qui a remporté la première place, terminant le Marathon en 02h29min46s, suivie de la kényane Paskalia Chepkorir en 02h31min51s et de Gode Chala Jijo de l’Éthiopie en 02h37min39s.

Le Semi-marathon (21km), 100% marocain, a vu Abdelkarim Benzahra en tête, suivi de Brahim Khalyfah et Fathi Abdenasir, qui ont respectivement terminé en 01h02min52s, 01h02min57s et 01h03min42s.

Et chez les femmes, Fatima-Zahra Ouhrisse a réalisé un exploit de 01h15min53s, suivie de Fatiha Benchatki et Aziza Alaoui Selsouli.

La course de 10km a été remportée par Jamal Hitrane en 28min00s, suivi de Hicham Wasmi en 28min01s et Elayadi Zaroual en 28min02s. Chez les femmes, Wafa Zaroual a pris la première place en 33min07s, suivie de Soukaina Bouaoud et Soumia Sanad en deuxième et troisième position.

Les trophées ont été remis aux champions par des invités de renom, dont le Gouverneur de la Préfecture de l’Arrondissement Hay Hassani, le Gouverneur des Affaires Générales à la Wilaya de Casablanca-Settat, la Présidente du Conseil communal de Casablanca, le Secrétaire Général de la Wilaya Casablanca-Settat, le Vice-Président du Conseil de la Commune, le Président de l’Arrondissement de Hay Hassani, et bien d’autres.