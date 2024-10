Lacathon de Casablanca : un nouveau défi sportif autour des lacs du Maroc

La première édition du Lacathon de Casablanca s’est déroulée au barrage de Oued El Maleh, réunissant des athlètes professionnels et amateurs venus de plusieurs villes du Maroc.

Ce nouvel événement sportif a proposé un programme diversifié, avec une course VTT de 21 km, une course à pied de 12 km, un parcours en canoë-kayak de 1 km et un bootcamp composé de 10 ateliers, dans un cadre naturel propice et sous des conditions météorologiques favorables.

Au total, 76 participants, hommes et femmes, ont pris part aux épreuves autour du lac. Mohamed Naciri, fondateur et organisateur de l’événement, a déclaré : « cette édition a permis de combiner pratiques sportives et sensibilisation à l’environnement. Nous pensons que le sport autour des zones humides peut contribuer à leur préservation ». Une deuxième édition est envisagée dans une nouvelle région et autour d’un autre lac.

L’événement a également contribué à la visibilité de la région, en attirant des visiteurs et en mettant en avant ses paysages. L’organisation a mobilisé une équipe de 40 personnes, incluant 15 chronométreurs pour le suivi des performances et 8 coachs encadrant le bootcamp.