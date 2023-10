Mondial 2030 : le président de la CAF remercie le roi Mohammed VI

Patrice Motsepe, le président de la CAF, a félicité le Maroc et ses partenaires, le Portugal et l’Espagne, après la décision du Conseil de la FIFA d’approuver leur candidature pour accueillir la Coupe du Monde 2030.

« Nous sommes convaincus que ce partenariat pour l’organisation du Mondial 2030 sera couronné de succès», a indiqué le président dans un communiqué publié sur le site de l’instance.

Selon Motsepe, ce partenariat unit l’Afrique et l’Europe dans le football, nous incite tous à travailler ensemble et à rendre le monde meilleur. « Nous remercions le roi Mohammed VI, le gouvernement et le peuple marocain pour avoir soutenu la candidature du Maroc à la Coupe du Monde 2030. Nous remercions également le Comité Exécutif de la CAF et les associations membres représentant les 54 pays africains membres de la CAF pour leur soutien à la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de. Nous sommes fiers du leadership exceptionnel de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football», a-t-il assuré.

Et d’ajouter que l’organisation de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc «contribuera de manière significative au développement et à la croissance du football en Afrique, en particulier parmi la jeunesse africaine dont la population est celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde ».

H.M.