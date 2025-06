Botola: on connaît la date du démarrage de la prochaine saison

La saison 2025-2026 de la Botola Pro D1 « Inwi » de football débutera le 22 août prochain, indique la Ligue national de football professionnel (LNFP).

Lors d’une réunion de coordination entre le président de la LNFP, Abdeslam Belkchour et les représentants des clubs de la Botola Pro « Inwi », lundi, en présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, la date de début des compétitions de la Botola Pro D2 « Inwi » a été fixée au 5 septembre prochain, précise un communiqué publié sur le site de la FRMF.

La réunion, consacrée aux préparatifs en vue de la prochaine saison sportive 2025-2026, s’est attardée sur les principaux défis auxquels feraient face les clubs marocains, outre les contraintes logistiques et organisationnelles liées à la prochaine saison, ajoute la même source. A cette occasion, l’importance de respecter les échéances continentales et internationales a été mise en relief, notamment le Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN), la Coupe arabe, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et la Coupe du monde.

Les participants à cette réunion ont également insisté sur la nécessité de mettre en place une programmation à même de permettre la clôture de la saison footballistique avant le début du Mondial, conformément aux règlements internationaux (FIFA), conclut le communiqué.

S.L.