Lionceaux de l’Atlas: Jones El Abdellaoui et Reda Laalaoui encensés par la CAF

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération Africaine de Football (CAF) a encensé les joueurs de l’équipe nationale U20, Jones El Abdellaoui et Reda Laalaoui, au lendemain de la qualification des Lionceaux de l’Atlas pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), aux dépens du pays hôte, l’Egypte (1-0).

Avant la finale entre le Maroc et l’Afrique du Sud, dimanche au Caire, la CAF met les projecteurs sur quatre joueurs des deux sélections finalistes, dont Abdellaoui, « attaquant tranchant » et Laalaoui, « métronome du milieu ».

« Son temps de jeu n’est pas le plus élevé, mais son rendement, lui, frôle l’exceptionnel », Abdellaoui « a frappé fort en demi-finale : entré à la 64e minute contre l’Égypte, il n’a mis que quelques instants pour faire trembler les filets », écrit la CAF sur son site.

« Un but décisif, un match noté 7,6, et une impression de sérénité dans les moments chauds. Jones El Abdellaoui est de cette trempe de joueurs qui ne tremblent pas. Son sens du but et sa lucidité devant le but adverse pourraient faire pencher la balance », ajoute-t-on de même source.

La CAF ne tarit pas d’éloges également sur Reda Laalaoui, joueur du FUS Rabat, qui, à seulement 20 ans, « dégage une maturité bluffante. Incontournable dans l’entrejeu, il dicte le tempo, oriente, calme ou accélère selon les besoins ».

« Son match référence ? Un quart de finale marathon contre la Sierra Leone, disputé jusqu’au bout des 120 minutes, avec à la clé une prestation notée 8,1. Calme, propre techniquement, et doté d’une qualité de passe remarquable, Laalaoui symbolise l’équilibre et la rigueur. Des qualités précieuses dans une finale où chaque ballon comptera », conclut la Confédération africaine de football.

S.L.