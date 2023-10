Le Mondial 2030 au Maroc, Espagne et Portugal : Gianni Infantino réagit (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La candidature conjointe entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 est « un message de paix, de tolérance et d’inclusion », a souligné le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino. « Deux continents – l’Afrique et l’Europe – unis non seulement dans une célébration du football, mais aussi en assurant une cohésion sociale et culturelle unique. Quel beau message de paix, de tolérance et d’inclusion’’, a indiqué M. Infantino, cité dans un communiqué publié à l’issue du Conseil de l’instance mondiale du Football, tenu par visioconférence.

Un communiqué du Cabinet Royal avait indiqué que « Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a le grand plaisir d’annoncer au peuple marocain que le Conseil de la FIFA vient de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football’’.

Cette décision du Conseil de la Fédération Internationale de Football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations, a souligné le communiqué.

« Sa Majesté le Roi adresse, à cette occasion, Ses félicitations au Royaume d’Espagne et à la République du Portugal, tout en réitérant l’engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes », a précisé le communiqué du Cabinet Royal.