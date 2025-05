Stades du futur : les enjeux de l’expérience fan pour le Mondial au Maroc

Bien que des progrès aient été réalisés, notamment avec la généralisation du déploiement de la 4G – bientôt la 5G – et de la fibre optique, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux exigences d’événements comme la CAN 2025 ou la Coupe du monde 2030. L’enjeu est énorme. Dans les stades et en dehors, la connectivité joue un rôle clé dans l’expérience des spectateurs, la diffusion en direct et le rayonnement international du pays. Pour en parler, le groupe Horizon Press a organisé une table ronde dédiée.

Animé par Hicham Bennani, directeur général délégué en charge du pôle éditorial du groupe, le débat a vu intervenir opérateurs et acteurs de premier plan: Mohamed Bennis, B2B sales director à Orange Maroc, Mehdi Sekkouri Alaoui, directeur général de Stadia et président de la Fédération marocaine des professionnels du Sport, Zaki Lahbabi, directeur général de TSM, agence spécialisée en marketing sportif et Taoufik Radi Benjelloun, founder et CEO de Play Management Group. Tous sont unanimes : si le Maroc a franchi bien des étapes, beaucoup à reste à faire.

«Quand un pays se porte candidat pour accueillir un événement comme la CAN ou la Coupe du monde, il doit répondre à un cahier des charges très strict, notamment en matière de connectivité», explique Mehdi Sekkouri Alaoui, directeur général de Stadia et président de la Fédération marocaine des professionnels du Sport.

La FIFA, par exemple, analyse l’état global de la connectivité du pays ainsi que les dispositifs prévus dans les enceintes sportives. La connectivité ne concerne pas seulement la diffusion TV ou les besoins des journalistes, des photographes, des réseaux sociaux, des streamings en direct. Elle participe également, et grandement, à l’expérience même des spectateurs.

«Cela suppose un réseau ultra-performant, adapté à des flux très intenses», ajoute Sekkouri Alaoui.

«L’ensemble de l’expérience client dans les stades va être revu de manière systémique. On parle de billetterie connectée, d’applications mobiles pour suivre les stats en direct, commander de la nourriture ou revoir les meilleures actions». L’un des défis majeurs reste la gestion des pics de trafic pendant les matchs.

Mohamed Bennis insiste sur la nécessité d’une planification fine. «Il ne suffit pas d’installer plus d’antennes ou de fibre. Il faut anticiper les usages, déployer des systèmes de monitoring en temps réel, réallouer la capacité selon les besoins et événements du match», souligne-t-il. La connectivité est aussi une affaire de coordination. Pour que les opérateurs puissent intervenir efficacement, l’accès au domaine public est crucial.

«C’est une question de volonté collective et de facilité réglementaire», souligne Bennis.