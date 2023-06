Achraf Hakimi de retour au Real Madrid ? Son agent tranche

Alejandro Camano, l’agent d’Achraf Hakimi, a réagi aux rumeurs selon lesquelles le défenseur ferait son retour au Real Madrid.

Dans une déclaration au journal espagnol AS, Camano a indiqué que Hakimi est attaché au Real Madrid. Toutefois, le Marocain ne pense actuellement qu’à son club. «Le PSG est notre projet. Hakimi ne joue plus pour le Real depuis cinq ans. Il garde ce club dans son cœur, à l’instar de tous les joueurs qui y ont été formés depuis leur jeune âge», a assuré Camano.

Et d’ajouter : «On est motivé pour le projet du PSG. Maintenant, si le Real est intéressé par les services de Hakimi, on étudiera sa proposition».

Rappelons par ailleurs que Manchester City s’intéresse à Achraf Hakimi et souhaite l’enrôler lors du prochain mercato. D’après le journal espagnol Marca, Pep Guardiola incite les dirigeants du club anglais à recruter le défenseur vu que Kyle Walker et Joao Cancelo vont s’en aller.

«Le but de recruter Hakimi est de préserver un bon effectif et renforcer le côté droit. Guardiola estime que le Marocain a bien sa place au sein de son équipe», assure-t-on. Et d’ajouter que Manchester City s’apprête à faire une énorme offre financière au PSG pour s’offrir le défenseur.

Le Lion de l’Atlas a rejoint le club parisien en 2021, en provenance de l’Inter Milan. Son transfert a coûté 68 millions d’euros.

H.M.