Le Raja tient sa première recrue (PHOTO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le joueur du club sud-africain de Mamelodi Sundowns, Hachim Domingo, a rejoint le Raja de Casablanca, a annoncé mercredi le club de la capitale économique.

Le contrat avec le milieu du terrain, qui portera le numéro 31 lors de la prochaine saison, est le deuxième signé par le Raja Casablanca lors du mercato d’été, a indiqué le club sur ses réseaux sociaux.

Dans une déclaration à la presse, le joueur sud-africain a exprimé sa joie de rejoindre le Raja, exprimant sa volonté d’entamer une expérience réussie marquée par des titres avec le club Casablanca.

Le contrat de Domingo, 27 ans, avec son actuel club prendra fin courant juin.

Let’s all welcome our new attacking midfielder 𝐇𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 ✍️🦅 pic.twitter.com/p8M1FjumTc

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 21, 2023