Mondial des clubs: près d’1,5 million de billets vendus (FIFA)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé mardi avoir écoulé près d’1,5 million de billets pour la Coupe du monde des clubs, actuellement en cours aux États-Unis.

Selon un communiqué de l’instance, les huit premiers matches du tournoi, organisé pour la première fois dans un format élargi à 32 équipes, ont rassemblé quelque 340.000 spectateurs, soit une moyenne de 42.500 personnes par rencontre.

Le match d’ouverture a attiré 60.000 personnes, tandis que la confrontation entre le Paris SG et l’Atlético de Madrid a réuni 80.000 spectateurs.

Pour la suite de la compétition, « les billets les plus recherchés sont les matches du Real Madrid contre Pachuca, Al Hilal et Salzbourg, le duel entre le Bayern Munich et Boca Juniors à Miami ou encore Flamengo-Chelsea à Philadelphie », a-t-elle détaillé.

« Chacun de ces matches doit attirer plus de 50.000 spectateurs », à ce stade, a ajouté la FIFA.

Le Mondial des clubs, organisé du 15 juin au 13 juillet, se déroule dans 11 stades répartis sur 12 villes américaines, de la côte est (New York, Washington, Philadelphie, Orlando et Miami) à la côte ouest (Seattle et Los Angeles), en passant par des villes du centre-est comme Cincinnati et Nashville.

S.L