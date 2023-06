Achraf Hakimi de retour au Real Madrid ?

Le Real Madrid aurait décidé de reprendre Achraf Hakimi lors du prochain mercato. Selon le journal «Catalunyadiari », Florentino Pérez, le président des Merengue, a donné son feu vert pour recruter le défenseur marocain.

Pour les dirigeants du Real, le retour d’Achraf Hakimi renforcera l’effectif et facilitera, par la même occasion, les négociations avec Kylian Mbappé.

Rappelons que Hakimi a rejoint le PSG en 2021, en provenance de l’Inter Milan. Son transfert avait coûté 60 millions d’euros.

Selon RMC, le PSG est prêt à céder Hakimi si celui-ci souhaite s’en aller. Le club de Paris évoluera l’année prochaine sans Lionel Messi et Sergio Ramos et compte se séparer d’autres joueurs comme Mauro Icardi, Keylor Navas, Julian Draxler, Edouard Michut, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Colin Dagba et Georginio Wijnaldum.

H.M