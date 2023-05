Coupe du Roi Salmane : nul vierge entre l’AS FAR et Al Wahda émirati (0-0)

L’AS FAR a fait match nul (0-0) face à Al Wahda émirati, en match aller du 2e tour préliminaire de la Coupe du Roi Salmane des clubs, vendredi au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le match retour est prévu mercredi prochain à Abou Dhabi. Les Militaires ont atteint ce tour aux dépens des Libyens d’Al-Ittihad après une victoire à domicile 4-1 et une défaite au match retour 3-1.

Le Raja et le Wydad de Casablanca et l’AS FAR prennent part à cette compétition, dont la phase finale est prévue du 20 juillet au 5 août en Arabie Saoudite.

Le Raja prendra part à cette coupe sur invitation de l’Union Arabe de football en sa qualité de tenant du titre, le WAC comme étant le champion du Maroc 2021-2022 et l’AS FAR en tant que troisième au classement de la même édition de la Botola.

Les Militaires doivent passer par les tours préliminaires pour s’adjuger l’une des 6 places qualificatives pour disputer la phase de poules, alors que le Wydad et le Raja joueront directement la phase de groupes.

Le Raja a hérité du groupe D qu’il partage avec le champion de l’Algérie, la CR Belouizdad, ainsi que deux des 6 qualifiés du premier tour.

Quant au Wydad de Casablanca, il aura fort à faire dans le groupe B avec Al-Sadd Qatari, Al Hilal saoudien et un qualifié du tour préliminaire.