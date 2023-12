Sahara: la Russie s’exprime sur sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé, mercredi à Marrakech, que la Russie soutient une solution durable sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU pour résoudre le conflit autour du Sahara marocain.

« Nous soutenons l’atteinte d’une solution durable sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et nous comptons poursuivre notre attachement à cette ligne de principe visant à progresser et à parvenir à des décisions adéquates » au sujet de la question du Sahara marocain, a déclaré Lavrov, lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue d’entretiens bilatéraux au terme de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde Arabe.

Le chef de la diplomatie russe a également fait part du soutien de la Fédération de Russie aux efforts de médiation de l’Envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura.

