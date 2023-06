Sahara: la Jordanie réitère sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

La Jordanie a salué hautement, à New York, l’initiative marocaine d’autonomie, “la solution pragmatique, logique et sérieuse” pour résoudre le différend régional autour du Sahara, tout en affirmant son engagement constant à soutenir la souveraineté du Royaume.

S’exprimant lors de la réunion annuelle du Comité des 24 de l’ONU, le représentant de la Jordanie, Ahmad Samir Habashneh a souligné que le plan d’autonomie tient compte des spécificités de la région, de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses territoires, ainsi que de son intégrité territoriale, et ce en droite ligne de la Chartes des Nations Unies.

Il a indiqué que l’inauguration par son pays d’un consulat général à Laâyoune confirme la position constante de la Jordanie en soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et son engagement à œuvrer ensemble en vue de trouver une solution à la question du Sahara marocain en conformité avec la légalité internationale.

Le diplomate a également salué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura visant à relancer le processus politique sous la supervision du Secrétaire général, et ce en vue de parvenir à une solution réaliste et durable à la question du Sahara, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Le diplomate jordanien a, par ailleurs, fait observer que son pays et le Maroc sont liés par des relations stratégiques solides, basées sur la coopération continue et la coordination étroite à tous les niveaux, notant qu’il s’agit de relations séculaires distinguées qui représentent un modèle des rapports interarabes, basés sur les intérêts communs au service du développement des peuples et des causes arabes.

SL.